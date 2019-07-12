Захисник Шахтаря Сагуткін: Поїхати в чемпіонат Росії мені порадили батьки

Захисник Шахтаря Данило Сагуткін, який наступний сезон проведе в оренді в Єнісеї, розповів, чому вирішив переїхати в Росію.

"Дізнався, що є пропозиція поїхати в Єнісей. У мене батьки в Криму живуть, я поговорив з ними. Сказали, їдь в Росію, це буде для тебе крок вперед. Після цього я відразу сказав агенту, що хочу туди поїхати.

Захисник Шахтаря Сагуткін перейшов у російський Єнісей

Я багато дивився російський футбол, мені він подобається. Подобається, як багато уболівальників ходить. В Україні вболівальники тільки на матчі Динамо проти Шахтаря приходять", – сказав Сагуткін клубному каналу Єнісея.

Нагадаємо, минулий сезон футболіст провів в оренді в київському Арсеналі, за який провів 18 поєдинків.

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