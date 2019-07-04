Захисник Шахтаря Сагуткін перейшов у російський Єнісей

Український захисник Данило Сагуткін став гравцем російського Єнісея.

Оборонець Шахтаря Данило Сагуткін перебрався у російський клуб на правах оренди, яка розрахована на сезон 2019/2020, повідомляє офіційний сайт Єнісея.

Вихованець Шахтаря Кісіль перейшов до російської команди

До слова, у минулому сезоні команда з Красноярська посіла в елітному російському дивізіоні 16 позицію, тому наступний сезон проведе в ФНЛ.

Нагадаємо, у розіграші УПЛ 2019/20 Сагуткін виступав за Арсенал-Київ на правах оренди, центрбек зіграв 18 матчів, результативними діями не відзначався.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали