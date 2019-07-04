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Захисник Шахтаря Сагуткін перейшов у російський Єнісей

4 липня 17:38 637 Читать на русском
Захисник Шахтаря Сагуткін перейшов у російський Єнісей
Данило Сагуткін / Шахтар

Український захисник Данило Сагуткін став гравцем російського Єнісея.

Оборонець Шахтаря Данило Сагуткін перебрався у російський клуб на правах оренди, яка розрахована на сезон 2019/2020, повідомляє офіційний сайт Єнісея.

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До слова, у минулому сезоні команда з Красноярська посіла в елітному російському дивізіоні 16 позицію, тому наступний сезон проведе в ФНЛ.

Нагадаємо, у розіграші УПЛ 2019/20 Сагуткін виступав за Арсенал-Київ на правах оренди, центрбек зіграв 18 матчів, результативними діями не відзначався.

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