Шахтарю потрібно вирішити долю захисника Георгія Гочолейшвілі, на якого претендує клуб з Німеччини.

Шахтар знову відпустить Георгія Гочолейшвілі в оренду. Як повідомляє Geo Team, Гамбург орендує 24-річного грузина на рік з правом викупу.

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Медогляд Гочолейшвілі запланований на найближчий термін. Варто зауважити, що Гамбург хотів оформити перехід грузина ще в минулому сезоні, але Георгій вирушив в оренду в Копенгаген.

Нагадаємо, Гочолейшвілі перейшов у Шахтар у січні 2023 року з грузинського Сабуртало за 1 млн євро. Загалом за "гірників" він зіграв у 40 матчах у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

З Шахтарем грузинський захисник здобув два титули чемпіона України, а також вигравав Кубок України.

До слова, Гамбург за підсумками минулого сезону вийшов до Бундесліги.

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