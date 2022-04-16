18-річний бразилець на початку квітня перебрався в Мадрид на правах оренди із Шахтаря. Традиційно захисник займається з Реалом Кастільєю, але сьогодні взяв участь у тренуванні першої команди "бланкос".

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Карло Анчелотті після заняття оцінив Тобіаса. "Це хлопець, у якого чимало якостей та енергії. Він вчиться дуже швидко, адже серйозний. Наша ідея полягає в тому, щоб розраховувати на нього в майбутньому, як і на всіх молодих виконавців", – цитує наставника ESPN.

Нагадаємо, Вінісіус став гравцем "гірників" лише взимку. Бразилець підписав контракт з Шахтарем до літа 2026-го, але через початок повномасштабної війни в Україні встиг зіграти лише шість товариських матчів.

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