Донецький клуб продовжує позбавлятись від баласту – черговим "непотрібним" став Валерій Бондаренко.

Захисник Валерій Бондаренко виступатиме за Ворсклу, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram журналіст Олег Ящук.

Ворскла поверне свого вихованця з Динамо Мінськ

27-річний український футболіст вже приєднався до команди Юрія Максимова на зборах. Умови переходу наразі невідомі.

Нагадаємо, Бондаренко належить Шахтарю – його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2023 року. Минулий сезон футболіст провів в оренді в Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Бондаренко став третім новачком Ворскли у літнє міжсезоння – раніше у полтавську команду прийшли Адерінсола Есеола та Андрій Бацула (з яким було підписано попередній контракт).

Ворскла розбила Карпати, Інгулець розпочав болгарські збори з нічиєї: спаринги клубів УПЛ