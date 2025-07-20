Французький клуб надіслав пропозицію щодо трансферу гравця за 3 мільйони євро, однак Шахтар її відхилив, повідомляє Geo Team.

Гравець Шахтаря може перейти до клубу Другої ліги, – джерело

Сент-Етьєн прагне підписати Гочолейшвілі, але "гірники" не планують продавати футболіста за менш ніж 10 мільйонів євро. До слова, минулий сезон грузинський захисник провів у Копенгагені, зіграв 33 матчі, забив один гол та віддав 4 асисти. У минулому сезоні Сент-Етьєн посів 17-те місце в Лізі 1 та вилетів до нижчого дивізіону.

Нагадаємо, що Гочолейшвілі перейшов до Шахтаря на початку 2023 року за 1 мільйон євро. За цей час Георгій провів 37 поєдинків за клуб, відзначився одним забитим м'ячем та трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2,5 млн євро.

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