Локомотив у разі підписання захисника Шахтаря Марка Мампассі спробує оформити йому російське громадянство, аби він не вважався легіонером у російській Прем'єр-лізі, повідомляє Чемпіонат.

Вихованець Шахтаря близький до трансферу в Росію, – ЗМІ

Московський клуб при оформленні паспорта спробує скористатися тим, що 18-річний українець народився у Донецьку. Уродженці окупованого Донбасу мають право отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою. Цікаво, що Марк успішно виступав за збірну України U-17 (12 матчів), а нині представляє нашу країну у U-19 (3 матчі).

Нагадаємо, наразі Мампассі на правах оренди захищає кольори Маріуполя. У поточному сезоні оборонець відіграв за азовців у 12 матчах, у яких віддав 1 результативну передачу.

"Образи на Маркевича не було": Кащук про публічну критику тренера, святкування у масці Людини-павука і віру в Петракова