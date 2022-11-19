Плідна робота "гірників" під час зимового трансферного вікна може допомогти залатати дірки у клубному бюджеті.

Іспанська Валенсія хоче підписати бразильського оборонця Шахтаря Вітао, повідомляє Eldesmarque.

Мілан зацікавився зіркою Шахтаря – "россонері" запросили інформацію щодо вінгера "гірників"

За інформацією журналіста Даніеля Собіса, клуб близький до закриття угоди. Перехід повинен відбутися у січні – наставник команди Дженнаро Гаттузо вважає підписання нового центрбека пріоритетним завданням на трансферному ринку.

Нагадаємо, Вітао перейшов у Шахтар у вересні 2019 року з Палмейраса. Після повномасштабного нападу Росії на Україну 22-річний футболіст скористався правилом ФІФА для гравців з УПЛ і повернувся на правах оренди на батьківщину в Інтернасьйонал. Договір між українським та бразильським клубами розрахований до наступного літа.

За "колорадос" у поточному сезоні Вітао провів 38 матчів, в яких забив 2 голи. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

"З мріями про чемпіонство": анонс матчу УПЛ СК Дніпро-1 – Шахтар