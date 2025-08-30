Італійський Кальярі веде переговори з Шахтарем щодо можливого переходу 24-річного центрбека Алаа Грама, повідомляє Centotrentuno.

За інформацією джерела, італійці планують оренду гравця на один сезон за 500 тисяч євро з опцією викупу в 5 мільйонів.

З футболістом умови потенційного контракту вже узгоджено, тепер усе залежить від домовленостей між клубами.

Алаа Грам приєднався до Шахтаря минулого літа за 2 мільйони євро і має контракт із донецьким клубом до літа 2029 року. Кальярі також відомий тим, що у сезоні 2018/19 там виступав Даріо Срна, після чого завершив кар’єру гравця.

