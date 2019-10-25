Захисник Шахтаря Додо викликаний у олімпійську збірну Бразилії

Бразильський захисник донецького Шахтаря Додо, завдяки чудовим результатам в останніх матчах, знову отримав виклик до своєї збірної.

Тренерський штаб олімпійської збірної Бразилії опублікував список з 25 футболістів, які відправляться в Тенеріфе (Іспанія), для участі у товариському турнірі, що відбудеться з 11 по 19 листопада 2019 року. Цікаво, що серед оголошеного переліку опинився і захисник донецького Шахтаря Додо.

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Очевидно, наставника збірної Андре Жардіна вразили успіхи "гірника" в останніх матчах Ліги чемпіонів. Нагадаємо, Додо зумів відзначитись асистом у переможному матчі проти Аталанти (2:1) і забив вирішальний гол у ворота загребського Динамо, здобувши для Шахтаря нічию (2:2). Окрім того, бразилець відзначився в останньому матчі чемпіонату України проти Колоса, забивши третій гол у поєдинку (6:0).

20-річний Додо у нинішньому сезоні провів вісім матчів за Шахтар, у яких відзначився двома голами і однією результативною передачею. Також на рахунку захисника 11 поєдинків за збірну Бразилії U-20.

До слова, у товариському турнірі Бразилія 14 листопада зіграє проти збірної США, а 17-го числа зустрінеться з переможцем матчу Аргентина – Чилі.

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