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Захисник Шахтаря Бондар: Ніколи не чув про перспективних київських футболістів

12:36 671 Читать на русском
Захисник Шахтаря Бондар: Ніколи не чув про перспективних київських футболістів
Валерій Бондар / Getty images

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар прокоментував той факт, що в чемпіонській команді немає жодного гравця родом із Києва.

"Я не здивований. Це можна було припустити. Я знаю чимало перспективних харківських і донецьких хлопців, а ось про київських ніколи не чув. Їх завжди було мало.

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Київ – мегаполіс, багато розваг, діти розпещені. Зазвичай в футбол вибиваються люди з глибинки. Думаю, в цьому причина", – цитує Бондара MatchDay.

Нагадаємо, Бондар був капітаном збірної України U-20, яка здобула золото на юніорському чемпіонаті світу в Польщі.

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Збірна України Збірна України U-20 Чемпіонат світу U-20 Валерій Бондар Валерій Бондар Україна U-20 Україна U-20
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