Захисник Шахтаря Бондар: Ніколи не чув про перспективних київських футболістів

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар прокоментував той факт, що в чемпіонській команді немає жодного гравця родом із Києва.

"Я не здивований. Це можна було припустити. Я знаю чимало перспективних харківських і донецьких хлопців, а ось про київських ніколи не чув. Їх завжди було мало.

Бондар та Сікан вирушили на збори з Шахтарем – Каштру не взяв кількох гравців

Київ – мегаполіс, багато розваг, діти розпещені. Зазвичай в футбол вибиваються люди з глибинки. Думаю, в цьому причина", – цитує Бондара MatchDay.

Нагадаємо, Бондар був капітаном збірної України U-20, яка здобула золото на юніорському чемпіонаті світу в Польщі.

"Щоб купити тут квитки, треба мати яйця". Відомий телеведучий жорстко розкритикував організацію фіналу Кубка світу U-20