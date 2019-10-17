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Захисник Шахтаря Бондар міг опинитись в АПЛ

22:11 800 Читать на русском
Захисник Шахтаря Бондар міг опинитись в АПЛ
Валерій Бондар / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець Шахтаря та футбольний агент Юрій Данченко прокоментував трансферні чутки навколо захисника "гірників" Валерія Бондаря.

"Не тільки Кальярі, але й англійські клуби цікавилися цим захисником. Однак Шахтар дав ясно зрозуміти, що цього футболіста не будуть віддавати в оренду, а тим більше продавати.

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Це не дивно, оскільки Валерія почали підпускати до матчів за основний склад. А чим частіше Бондар буде виходити на поле, тим у нього більше шансів потрапити не лише у молодіжку, а й у головну команду країни", – сказав Данченко виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у цьому сезоні в чемпіонаті України Бондар провів 4 матчі і забив 1 гол. Дебютний м’яч Валерій забив 27 вересня у ворота Ворскли у матчі 9-го туру УПЛ.

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Теги
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