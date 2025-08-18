У Шахтарі з’явилася невизначеність з майбутнім 24-річного захисника Алаа Грама. Як повідомляє Africafoot, футболіст дедалі частіше залишається на лаві запасних і не приховує свого невдоволення ситуацією.

Грам прагне мати стабільний ігровий час, щоб зберегти місце у збірній Тунісу напередодні Кубка Африки-2025 та ЧС-2026. Він приєднався до Шахтаря влітку 2024 року, однак так і не зміг закріпитися у стартовому складі.

Інтерес до футболіста вже проявили неназвані клуби Серії А та Ла Ліги, які бачать у ньому перспективу. Також Грам потрапив у сферу інтересів єгипетського Аль-Ахлі та марокканського РС Беркан. Сам футболіст відхилив оренди від клубів середини таблиці чемпіонату Португалії – такий варіант не відповідає його амбіціям. Його мета – трансфер у команду, де він зможе претендувати на роль основного захисника і бути в полі зору тренерського штабу збірної Тунісу.

Оточення гравця активно працює над варіантами повноцінного трансферу в більш престижний чемпіонат.

