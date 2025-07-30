Юрій Копина повернеться до міста Лева, в якому провів колись п'ять років футбольного життя.

Захисник Руха Віталій Роман покине львівський клуб, повідомляє Zorya Londonsk. За інформацією джерела, 22-річного оборонця, контракт якого з "жовто-чорними" чинний до 31 грудня 2026-го, прагне підписати неназваний клуб з Польщі. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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Рух вже встиг знайти заміну Роману і готується оформити трансфер Юрія Копини, інформує "ТаТоТаке". 29-річний захисник розпочинав у Металісті, звідки перебрався в ФК Львів. Далі був Рух і перехід в Олександрію, з якою він став віце-чемпіоном УПЛ.

1 липня Юрій покинув "містян" у статусі вільного агента і готувався стати гравцем Епіцентра. Однак Рух перехопив футболіста у новачка елітного дивізіону, який свого часу провів у таборі "жовто-чорних" чотири роки.

До слова, минулого сезону Копина відіграв за Олександрію 17 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

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