Захисник Роми заявив, що готовий очолити боротьбу з расизмом

Захисник італійської Роми Жуан Жезус розповів про образи, які йому надсилали вболівальники в соціальних мережах.

"Боротьба з расизмом? Я роблю це не тільки для себе, але і для всіх тих, кого ображають через колір шкіри, і хто змушений схилити голову через це. Не опускайте її. Тримайте її високо, тому що єдина існуюча раса –людська.

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Ми всі брати. І якщо завтра мене попросять бути в першому ряду в цій сутичці з расизмом, я, безумовно, піду, з гордістю. Так само, як я готовий до жорсткого расистського жесту під час матчу.

Я хочу подякувати всім тим, хто надіслав мені повідомлення солідарності. Від прем'єр-міністра Конте до мера Риму Вірджинії Раджі і всіх тих, хто думав про мене.

Співчуття і повідомлення, які я отримав, відносяться до всіх тих, хто щодня страждає від образ в будь-якій частині світу. Ви не самотні, ми всі об'єднані проти невігластва і ненависті", – цитує Жезуса calciomercato.

Раніше фанат Роми, який ображав Жезуса в соціальних мережах, отримав трирічну заборону на відвідування матчів в Італії, його справа передана до поліції.

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