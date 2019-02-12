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Захисник Роми Маркано: Я впевнений, що ми можемо повторити торішні подвиги в Лізі чемпіонів

12 лютого 10:32 76 Читать на русском
Захисник Роми Маркано: Я впевнений, що ми можемо повторити торішні подвиги в Лізі чемпіонів
Іван Маркано / Соцмережі

Захисник Роми Іван Маркано поділився очікуваннями від гри проти своєї колишньої команди Порту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У нас були хороші і погані результати, цей сезон схожий на американські гірки. Я впевнений, що ми можемо повторити торішні подвиги в Лізі чемпіонів. Буде складно, але ми постараємося. І Порту - перший крок на цьому шляху.

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Я добре їх знаю, це буде щось особливе – зіграти проти своєї колишньої команди. У футболі ти нічого не знаєш на 100%. Деякі вболівальники можуть вважати Порту найслабшою з решти команд, але це відмінна команда. Вони довели це, посівши перше місце в групі і жодного разу не програвши", – цитує Маркано офіційний сайт Роми.

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Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома – Порту відбудеться у вівторок, 12 лютого. Початок матчу о 22:00.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлімпіко (Рим)

Рома - Порту: Вівторок 12 лютого 2019

Рома
Матч завершено
2 : 1
Порту
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Теги
Ліга чемпіонів Рома - Порту Рома Рома Іван Маркано Іван Маркано
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