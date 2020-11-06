Захисник Рейнджерс відзначився найшвидшим автоголом в історії Ліги Європи – стрілка годинника ледь відрахувала хвилину
09:28 - Читать на русском
Матч Бенфіка – Рейнджерс розпочався вкрай невдало для центрбека шотландців Коннора Голдсона.
завершено
19’ Ніколас Отаменді
77’ Рафа Сілва
90+1’ Дарвін Нуньєс
Діогу Гонсалвеш 24’
Глен Камара 25’
Альфредо Морелос 51’
19’ Ніколас Отаменді
24’ Діогу Гонсалвеш
25’ Глен Камара
51’ Альфредо Морелос
77’ Рафа Сілва
90+1’ Дарвін Нуньєс
Підопічний Стівена Джеррарда вразив власні ворота щойно стрілка годинника відрахувала рівно хвилину.
Бенфіка – Рейнджерс – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Хавбек Бенфіки Рафа Сілва увірвався до карного майданчика Рейнджерс і зробив простріл, на який "відгукнувся" Голдсон. Цей автогол став найшвидшим в історії Ліги Європи (турнір стартував у сезоні 2009/10), повідомляє Opta.
Нагадаємо, Рейнджерс зміг відігратися і навіть вигравав з рахунком 3:1, однак втримати перевагу не вдалося – нічия 3:3.
Ліга Європи: Бенфіка в меншості здійснила вражаючий камбек проти Рейнджерс, феєрична перемога Фонсеки
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter