Підопічний Стівена Джеррарда вразив власні ворота щойно стрілка годинника відрахувала рівно хвилину.

Бенфіка – Рейнджерс – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Хавбек Бенфіки Рафа Сілва увірвався до карного майданчика Рейнджерс і зробив простріл, на який "відгукнувся" Голдсон. Цей автогол став найшвидшим в історії Ліги Європи (турнір стартував у сезоні 2009/10), повідомляє Opta.

Нагадаємо, Рейнджерс зміг відігратися і навіть вигравав з рахунком 3:1, однак втримати перевагу не вдалося – нічия 3:3.

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