Захисник Реала Регілон офіційно став гравцем Севільї

Захисник Реала Серхіо Регілон наступний сезон проведе у Севільї.

Андалусійський клуб домовився з Реалом про оренду лівого захисника Серхіо Регілона, яка розрахована на рік повідомляє офіційний сайт Севільї.

Окампос перейшов до Севільї

До слова, у минулому сезоні Регілон провів за "вершкових" 22 матчі в усіх турнірах, де відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, цього літа Севілья вже здійснила 5 трансферів. Крім Регілона іспанський клуб підписав Лукаса Окампоса, Люка де Йонга, Жюля Кунде та Дієго Карлоса.

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