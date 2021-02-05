Голкіпер господарів Станіслав Кріцюк у стрибку налетів на захисника "драконів" Нану. Воротар майже відразу підвівся на ноги, а от суперник залишився лежати на газоні.

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Лікарі обох команди вибігли на поле, щоб надати Нану допомогу. 26-річного гравця Порту поклали на ноші, а шию зафіксували. Автомобіль "швидкої" виїхав прямо на поле, щоб забрати португальця до лікарні.

Інцидент неабияк шокував інших футболістів, деякі навіть не стримували сліз (серед них і зазвичай брутальний Пепе). На щастя, Нану повернувся до тями ще під час переносу в карету "швидкої". Пауза тривала десять хвилин, але потім вже всім було не до футболу – зустріч завершилася нульовою нічиєю.

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