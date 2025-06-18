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Захисник Перу Сантамарія: Фарфан лежав без свідомості та не рухався

24 червня 20:55 709 Читать на русском
Захисник Перу Сантамарія: Фарфан лежав без свідомості та не рухався
Джеферсон Фарфан / Getty Images

Захисник збірної Перу Андерсон Сантамарія розповів про стан здоров'я нападника Джеферсона Фарфана.

"Він не рухався, не ворушив ні ногами, ні руками. Йому відкрили очі, а він був весь блідий і тільки кліпав. Це була важка сцена, ніколи не був свідком такої ситуації, але лікарі заспокоїли нас тим, що він реагував на те, що відбувається.

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Він уже в свідомості і спить. Може ворушити ногами. Йому нічого не загрожує. Сподіваємося, що сьогодні-завтра він приєднається до команди, але поки він в лікарні", – цитує Сантамарію AS.

Перу після мінімальної поразки від Франції (0:1) достроково втратив шанси на вихід з групи.

Теги
ЧС 2018 Перу Перу Андерсон Сантамарія Андерсон Сантамарія Джеферсон Фарфан Джеферсон Фарфан
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