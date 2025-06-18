Захисник Перу Сантамарія: Фарфан лежав без свідомості та не рухався

Захисник збірної Перу Андерсон Сантамарія розповів про стан здоров'я нападника Джеферсона Фарфана.

"Він не рухався, не ворушив ні ногами, ні руками. Йому відкрили очі, а він був весь блідий і тільки кліпав. Це була важка сцена, ніколи не був свідком такої ситуації, але лікарі заспокоїли нас тим, що він реагував на те, що відбувається.

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Він уже в свідомості і спить. Може ворушити ногами. Йому нічого не загрожує. Сподіваємося, що сьогодні-завтра він приєднається до команди, але поки він в лікарні", – цитує Сантамарію AS.

Перу після мінімальної поразки від Франції (0:1) достроково втратив шанси на вихід з групи.