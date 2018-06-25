Захисник Панами Балой: Здорово забити перший гол Панами на чемпіонатах світу

Захисник збірної Панами Феліпе Балой прокоментував гол у ворота збірної Англії на ЧС-2018.

"Це здорово – отримати можливість забити наш перший гол на чемпіонатах світу. Там була гарна передача від Рікадо Авіли, він хороший гравець. Він повинен продовжувати працювати, тому що він дуже талановитий футболіст. Наш тренер говорив, що нам потрібно вчитися, і він мав на увазі саме це. Ми граємо з топ-командами, з відмінними гравцями", – цитує Балоя прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, захисник збірної Панами став найстаршим дебютантом Мундіалю, який зміг забити, а представник Північної Америки був розбитий англійцями з рахунком 1:6.