Захисник Олімпіка Цимбалюк розповів про особливості роботи Вісенте Гомеса

Захисник Олімпіка Євген Цимбалюк розповів про співпрацю із головним тренером донецької команди Вісенте Гомесом.

"Основна причина відродження Олімпіка – те, що наш тренер багато працює, викладається на всі сто. Ми бачимо, як він старається, і хочемо відповідати цьому.

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У Вісенте Гомеса кожна вправа в тренуваннях продумана. У нас досить часто перериваються тренування: якщо тренер бачить, що ми виконуємо щось не так, він зупиняє нас усіх і заново пояснює.

Звичайно, гравців це трохи злить, але мотивує. У нього індивідуальний підхід до кожного гравця та ігрової ситуації. Спочатку він хотів заборонити крик на тренуваннях, але з часом стало зрозуміло, що іноді і підвищити голос буває корисно. Вісенте – сильний психолог, який знає, як знайти контакт з кожним футболістом", – поділився Цимбалюк в інтерв'ю прес-службі УПЛ.

Зазначимо, що під керівництвом Вісенте Гомеса Олімпік піднявся з дна турнірної таблиці УПЛ на 6 сходинку, набравши 18 очок. Наступний матч донеччани проведуть проти київського Динамо 1 грудня, початок гри о 19:30.

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