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Захисник Олімпіка Пасіч розповів про тренування під керівництвом екс-гравця Реала Жуліо Сезара

12 липня 23:58 108 Читать на русском
Захисник Олімпіка Пасіч розповів про тренування під керівництвом екс-гравця Реала Жуліо Сезара
Євгеній Пасіч / Олімпік

Захисник Олімпіка Євгеній Пасіч поділився першими враженнями від тренувань під керівництвом нового тренерського штабу.

"Поки нічого сказати не можу, занадто мало часу пройшло. Змінилися тренування. Ми більше стали працювати з м'ячем, робити акцент на техніку, тактичні перебудови, пресинг.

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Проте, об'єктивно оцінювати роботу нового тренерського штабу ще рано", – передає слова Євгенія Пасіча офіційний сайт Олімпіка.

Олімпік провів перше тренування під керівництвом Жуліо Сезара

Нагадаємо, донецький олімпік цього літа призначив нового головного тренера команди. Ним став екс-гравець Мілана та Реала Жуліо Сезар.

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Теги
Олімпік Олімпік Євгеній Пасіч Євгеній Пасіч Жуліо Сезар Жуліо Сезар
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