Захисник Олімпіка Пасіч розповів про тренування під керівництвом екс-гравця Реала Жуліо Сезара

Захисник Олімпіка Євгеній Пасіч поділився першими враженнями від тренувань під керівництвом нового тренерського штабу.

"Поки нічого сказати не можу, занадто мало часу пройшло. Змінилися тренування. Ми більше стали працювати з м'ячем, робити акцент на техніку, тактичні перебудови, пресинг.

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Проте, об'єктивно оцінювати роботу нового тренерського штабу ще рано", – передає слова Євгенія Пасіча офіційний сайт Олімпіка.

Олімпік провів перше тренування під керівництвом Жуліо Сезара

Нагадаємо, донецький олімпік цього літа призначив нового головного тренера команди. Ним став екс-гравець Мілана та Реала Жуліо Сезар.