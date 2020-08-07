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Захисник Олімпіка натякнув на суттєві зміни в донецькому клубі

22:11 - Читать на русском
Захисник Олімпіка натякнув на суттєві зміни в донецькому клубі
Євген Цимбалюк / УПЛ

Оборонець Олімпіка Євген Цимбалюк поділився думками щодо прийдешнього сезону УПЛ та літніх змін у клубі.

"Сподіваємось потрапити в Лігу Європи в наступному сезоні. Впевнений: шанс на п’яте місце буде в багатьох команд. Якщо гратимемо так, як наприкінці минулого сезону, то все має вийти. Тим паче в усіх перед очима позитивний приклад Колоса.

Олімпік припинив співпрацю зі ще одним гравцем

Олімпік очікують суттєві зміни. Є багато новачків, деякі гравці вже залишили клуб. Доводиться награвати нові зв’язки на полі. З другого боку, основа залишиться: Лебеденко, Пасіч, Снурніцин, Політило", – цитує оборонця офіційний сайт УПЛ.

Додамо, що Євген Цимбалюк провів 26 матчів у сезоні 2019/20 у всіх турнірах за Олімпік, встиг відзначитись одним голом та двома асистами. Донецький клуб посів 9 місце в УПЛ.

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Теги
Олімпік Олімпік Євген Євген Цимбалюк
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