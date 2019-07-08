Захисник Олімпіка Гришко поділився враженнями від роботи під керівництвом екс-гравця Реала Жуліо Сезара

Захисник донецького Олімпіка Дмитро Гришко прокоментував перші тренування під керівництвом нового наставника Жуліо Сезара.

"Ми робимо все, щоб Жуліо відчував себе, як вдома. Намагаємося в процесі тренувань і не тільки познайомити його з українською культурою і нашим футболом.

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Він кваліфікований тренер. Це видно. Постійно помічає якісь моменти. Дуже уважно стежить за діями футболістів. Упевнений, він швидко адаптується до нового місця.

Зараз хлопці більше перебувають в процесі ознайомлення з вимогами нових наставників. Намагаємося зрозуміти, якими вони хочуть бачити вихід з оборони, контроль м'яча, пересування. Ми вчимося і будемо намагатися перенести всі ці нюанси вже безпосередньо на поле в іграх", – цитує Гришка офіційний сайт Олімпіка.

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