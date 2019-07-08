toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Захисник Олімпіка Гришко поділився враженнями від роботи під керівництвом екс-гравця Реала Жуліо Сезара

8 липня 23:09 198 Читать на русском
Захисник Олімпіка Гришко поділився враженнями від роботи під керівництвом екс-гравця Реала Жуліо Сезара
Дмитро Гришко / ФК Олімпік

Захисник донецького Олімпіка Дмитро Гришко прокоментував перші тренування під керівництвом нового наставника Жуліо Сезара.

"Ми робимо все, щоб Жуліо відчував себе, як вдома. Намагаємося в процесі тренувань і не тільки познайомити його з українською культурою і нашим футболом.

Екс-гравець Реала Жуліо Сезар озвучив свої цілі на посаді головного тренера Олімпіка

Він кваліфікований тренер. Це видно. Постійно помічає якісь моменти. Дуже уважно стежить за діями футболістів. Упевнений, він швидко адаптується до нового місця.

Зараз хлопці більше перебувають в процесі ознайомлення з вимогами нових наставників. Намагаємося зрозуміти, якими вони хочуть бачити вихід з оборони, контроль м'яча, пересування. Ми вчимося і будемо намагатися перенести всі ці нюанси вже безпосередньо на поле в іграх", – цитує Гришка офіційний сайт Олімпіка.

Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера Олімпіка

blog_ava
Сампдорія переконала Генк продати Маліновського
8 липня
4879
Теги
Міжсезонні збори Дмитро Гришко Дмитро Гришко Олімпік Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
43
хв
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук