Захисник Олександрії Денис Мірошніченко до кінця поточного сезону тренуватиметься з Хольштайном (Кіль), повідомляє прес-служба німецького клубу.

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27-річний оборонець через війну залишив Україну разом із батьками та нареченою. Батько Мірошніченка хворий і зараз перебуває у лікарні в Гамбурзі. Футболіст зв'язався з представником Другої Бундесліги з проханням тренуватися з командою, щоб підтримувати форму. Керівництво "лелек" пішло назустріч українцю.

Нагадаємо, Мірошніченко розпочав професіональну кар'єру у Кривбасі у 2011 році. З 2013-го по 2019-й виступав за Карпати, звідки і перебрався в Олександрію. У сезоні 2021/22 провів за "містян" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист.

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