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Захисник Олександрії Микицей відбув 1,5-річну дискваліфікацію та вийшов у старті на матч проти Ворскли

17:55 143 Читать на русском
Захисник Олександрії Микицей відбув 1,5-річну дискваліфікацію та вийшов у старті на матч проти Ворскли
Станіслав Микицей / соцмережі

Захисник Олександрії Станіслав Микицей повернувся на футбольне поле після тривалої дискваліфікації.

28-річний оборонець "олександрійців", який був дискваліфікований за вживання заборонених препаратів, вперше з грудня 2016 року вийшов на футбольне поле у складі Олександрії.

Олександрія підписала контракт з Микицеєм, який раніше був дискваліфікований за допінг

Наставник команди Володимир Шаран довірив Микицею місце у старті команди на матч проти полтавської Ворскли, який триває у ці хвилини.

До слова, Національний антидопінговий центр дискваліфікував 28-річного футболіста у березні 2017 року.

Сам Микицей зазначив, що приймав заборонені препарати через горе в родині.

Станіслав є вихованцем донецького Шахтаря, перейшов у Олександрію в 2012 році.

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Олександрія - Ворскла: Субота 25 серпня 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 0
Ворскла
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Олександрія Олександрія Олександрія - Ворскла Допінг Станіслав Микицей Станіслав Микицей
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