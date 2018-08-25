Захисник Олександрії Микицей відбув 1,5-річну дискваліфікацію та вийшов у старті на матч проти Ворскли

Захисник Олександрії Станіслав Микицей повернувся на футбольне поле після тривалої дискваліфікації.
28-річний оборонець "олександрійців", який був дискваліфікований за вживання заборонених препаратів, вперше з грудня 2016 року вийшов на футбольне поле у складі Олександрії.
Олександрія підписала контракт з Микицеєм, який раніше був дискваліфікований за допінг
Наставник команди Володимир Шаран довірив Микицею місце у старті команди на матч проти полтавської Ворскли, який триває у ці хвилини.
До слова, Національний антидопінговий центр дискваліфікував 28-річного футболіста у березні 2017 року.
Сам Микицей зазначив, що приймав заборонені препарати через горе в родині.
Станіслав є вихованцем донецького Шахтаря, перейшов у Олександрію в 2012 році.
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