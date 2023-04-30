"Не дуже хочеться коментувати дії арбітра, тому що всі знають, як судять Карпати, Полісся та ЛНЗ. Це не секрет. Що тут розповідати?

Метревелі звинуватив Карпати та СК Дніпро-1 у роботі з арбітрами: вогняний коментар

Нехай подивляться ігри: фоли, які їм ставлять, картки, які дають, пенальті, які ставлять. Хай там розбираються самі, хай там VAR купляють і все інше", – заявив Фатєєв у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, арбітр матчу Дмитро Євтухов вилучив Мороза за неоднозначний фол, а також додав 7 хвилин до основного часу. Карпати забили переможний м'яч аж на 90+11.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10