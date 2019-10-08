Захисник Наполі відмовився від виклику до національної збірної – у гравця свої амбіції

Оборонець Наполі Кевін Малькуі не має особливого бажання захищати кольори національної збірної Марокко.

Правий латераль вже вдруге відповів відмовою на запрошення африканської збірної, інформує RMC Sport.

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Малькуі сподівається на виклик від збірної Франції, тому не поспішає захищати кольори країни, з якої походить його батько. 28-річний гравець перейшов у Наполі минулого літа, однак навіть у клубі не може похвалитися стабільним місцем у стартовому складі.

У минулому сезоні Серії А Малькуі провів за неаполітанців 24 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.

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