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Захисник Нанта звинуватив арбітра у глузуванні з команди у матчі проти Сент-Етьєна

15:23 79 Читать на русском
Захисник Нанта звинуватив арбітра у глузуванні з команди у матчі проти Сент-Етьєна
Дієго Карлос / Соцмережі

Захисник Нанта Дієго Карлос розповів про те, як один з арбітрів матчу проти Сент-Етьєна поглузував над його командою.

"Арбітр розсміявся і запитав, чи потрібно нам ще часу, щоб пропустити четвертий м'яч. Неймовірно, як суддя міг собі таке дозволити.

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Вважаю, арбітри не повинні так говорити. Можна перевірити, що він сказав, за допомогою камер", – цитує Карлоса AFP.

Зауважимо, що сам арбітр відмовився коментувати епізод, сказавши, що у цьому зможуть розібратись компетентні органи.

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Нагадаємо, матч 15 туру чемпіонату Франції між Сент-Етьєном та Нантом відбувся 30 листопада та завершився перемогою господарів 3:0.

Франція15 тур

Сент-Етьєн - Нант: П'ятниця 30 листопада 2018

Сент-Етьєн
Матч завершено
3 : 0
Нант
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Теги
Франція Дієго Карлос Дієго Карлос Сент-Етьєн - Нант Нант Нант
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