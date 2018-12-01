Захисник Нанта звинуватив арбітра у глузуванні з команди у матчі проти Сент-Етьєна

Захисник Нанта Дієго Карлос розповів про те, як один з арбітрів матчу проти Сент-Етьєна поглузував над його командою.

"Арбітр розсміявся і запитав, чи потрібно нам ще часу, щоб пропустити четвертий м'яч. Неймовірно, як суддя міг собі таке дозволити.

Інстинкт Суареса: хавбек Дербі Каунті вкусив за шию Джо Аллена

Вважаю, арбітри не повинні так говорити. Можна перевірити, що він сказав, за допомогою камер", – цитує Карлоса AFP.

Зауважимо, що сам арбітр відмовився коментувати епізод, сказавши, що у цьому зможуть розібратись компетентні органи.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс: капітан господарів може не зіграти у матчі через звинувачення в участі у договірному матчі

Нагадаємо, матч 15 туру чемпіонату Франції між Сент-Етьєном та Нантом відбувся 30 листопада та завершився перемогою господарів 3:0.