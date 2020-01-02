Захисник Монако Хенрікс відхилив пропозицію Баварії – гравець домовився з іншим клубом Бундесліги

Захисник Монако Бенжамін Хенрікс відмовився від переходу у мюнхенську Баварію.

22-річний футболіст відхилив пропозицію німецького гранда заради переходу в інший клуб Бундесліги – РБ Лейпциг, інформує Bild.

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Хенрікс вже домовився з "биками" про умови контракту. Очікується, що перехід відбудеться під час зимового трансферного вікна.

Зазначимо, що Хенрікс раніше виступав у Бундеслізі за Байєр. Влітку 2018 року він за 20 млн євро перейшов у Монако, в складі якого зіграв лише 5 матчів у поточному розіграші Ліги 1.

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