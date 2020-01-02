Захисник Монако Хенрікс відхилив пропозицію Баварії – гравець домовився з іншим клубом Бундесліги

Англія — 05:20 3313
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Арсенал – Манчестер Юнайтед: Артета влаштував божевілля, великі камбеки, екс-гравець Шахтаря сяє на фоні "п'яної банди"
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