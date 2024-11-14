Захисник молодіжної збірної України Роман Дідик вимушено залишив збірну через отриману травму м’яза під час підготовки до майбутніх товариських ігор, повідомляє Sport.ua.

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Наразі невідомо, наскільки серйозне пошкодження. Футболіст повернеться до Руху, де пройде детальне медичне обстеження для встановлення діагнозу.

Цікаво, що минулого разу Дідик вибув через струс мозку, якого зазнав у матчі УПЛ. Перед тим з Романом регулярно траплялися подібні казуси, тож це вже навіть не другий-третій випадок, коли травми заважають зіграти за збірну.

Зазначимо, що команда Унаї Мельгоси проведе матчі з Португалією та Італією 15 і 19 листопада. Українська молодіжка вже забезпечила собі місце на Євро U-21, а жеребкування для фінальної частини турніру відбудеться 6 грудня.

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