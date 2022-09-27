Легіонер празької Славії Максим Таловєров не залишається осторонь проблем своїх земляків.

Українець нинішній сезон проводить у складі ліберецького Слована, але активно користується підтримкою Славії задля благодійної діяльності.

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Таловєров організував аукціон, щоб зібрати кошти на прилад для лікування ран, повідомляє офіційний сайт Славії. Максим продає екіпірування із символікою клубу. Зокрема футболки з автографами Ондржея Кудели та Давіда Говорки. Також серед лотів бутси та брендована бейсболка.

Аукціон триватиме до 1 жовтня. Якщо переможець зможе бути присутнім на матчі Слована, Таловєров особисто передасть йому його приз.

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