Центральний оборонець Максим Таловєров, який грає за Динамо з міста Чеське Будейовіце, продовжить кар'єру в найсильнішій команді Чехії.

Славія, яка впродовж останніх трьох сезонів виграє чемпіонський титул Чехії і лідирує в поточному сезоні, у січні підпише 21-річного Максима Таловєрова. Динамо Чеське Будейовіце отримає за українського захисника 700 тисяч євро. Про це повідомив журналіст польського видання Przegląd Sportowy Гжегож Рудинек у Twitter.

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За його словами, влітку захисник молодіжної збірної України (7 матчів) хотів продовжити кар'єру в Польщі, але жоден місцевий клуб не захотів давати за нього 300 тисяч євро.

Таловєров є вихованцем академії Шахтаря. Також пограв за молодіжні команди київського Арсенала та Олімпіка. Підкорювати Чехію поїхав у 2019-му і навіть виступав за молодіжку Спарти на правах оренди. У поточному сезоні зіграв 15 матчів у всіх турнірах, а Динамо Чеське Будейовіце йде на 8-й позиції турнірної таблиці.

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