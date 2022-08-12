Лівий оборонець Шахтаря Олександр Драмбаєв, який орендований Зюлте-Варегемом, зізнався, що почувається щасливим у Бельгії з перших днів.

21-річний українець приєднався до "фермерів" у середині червня і вже встиг провести три поєдинки в Лізі Жупіле, відзначившись голом у ворота Брюгге. Те, що з адаптацією проблем немає, підтверджує і сам Олександр.

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"Шахтар віддав мене в оренду на рік, але після перших двох місяців я справді сподіваюся, що пробуду тут довше. Я одразу відчув себе інтегрованим у команду, тренер також часто займається зі мною індивідуально. Це надає мені великої впевненості", – цитує Драмбаєва Voetbal Nieuws.

Зюлте-Варегем має опцію викупу гравця молодіжної збірної України. За інформацією бельгійської преси, повноцінний перехід не обійдеться бельгійцям дуже дорого.

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