Захисник Мілана шокував вибором кращого за Роналду

Захисник Мілана Давіде Калабрія розповів, хто із футболістів вразив його своїми фізичними даними.

"Ні, я б не наводив вам приклад Роналду. Хто домінує фізично – це Франк Кессьє. Він майже не займається у тренажерній залі, але у нього неймовірне тіло. Це все від природи. Ви можете пробігти 50 метрів і піти на нього, але врешті-решт саме ви опинитеся на землі", – цитує Калабрію Corriere dello Sport.

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До слова, 23-річний захисник у нинішньому сезоні втратив статус основного гравця Мілана. Калабрія лише 16 разів з'являвся на полі в матчах Серії А та відзначився грубою поведінкою, заробивши 3 жовті та 2 червоні картки.

Нагадаємо, на вимушену паузу Мілан пішов на шостій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Ювентуса, який лідирує, на 27 очок. Командам належить очним поєдинком в рамках 1/2 фіналу Кубка відновити футбольний сезон в Італії.

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