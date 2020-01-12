Захисник Мілана Кальдара став одноклубником Маліновського

Захисник збірної Італії Маттіа Кальдара найближчі півтора року буде захищати кольори свого рідного клубу.

Захисник Мілана Маттіа Кальдара на правах оренди перейшов в Аталанту, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з 25-річним футболістом розрахована на півтора року з правом подальшого викупу гравця за 15 млн євро.

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Маттіа є вихованцем Аталанти і дебютував за головну команду у 2014 році. Після низки оренд він у 2018 році став гравцем Мілана. Кальдара пропустив першу частину сезону через важку травму хрестоподібних зв'язок. На початку листопада захисник повністю відновився, але так і не зіграв жодної хвилини за "россонері".

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