Захисник Мілана Белланова пояснив, як фото з Роналду, на якому опинився оголений К'єлліні, з'явилося в інтернеті (18+)

Захисник Мілана Рауль Белланова після матчу з Ювентусом сфотографувався з форвардом туринців Кріштіану Роналду, але в кадр потрапив оголений захисник "старої синьйори" Джоджо К'єлліні.

"Я прошу вибачення за фото, яке з'являється в соціальних мережах. Перш за все, прошу вибачення у Джорджо К'єлліні. Я не хотів, щоб так вийшло.

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Запевняю його і уболівальників в тому, що я просто хотів зробити фото з великим чемпіоном Роналду, але нічого не публікував в соціальних мережах.

Я ніколи б не став викладати фото після поразки моєї команди. Шкодую, що поділився цим фото з друзями, а хтось із них злив його в інтернет", – написав Белланова в своєму Інстаграмі.

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