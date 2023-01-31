Познанці готуються підписати ще одного українця.

Захисник Металіста Юрій Романюк може продовжити кар'єру у польському Леху, повідомляє SportArena.

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За інформацією джерела, сторони близькі до підписання угоди. Планується, що 25-річний українець оформить з представником Екстракляси контракт терміном на 4 роки.

Нагадаємо, Романюк – вихованець Волині. Встиг пограти за Чорноморець, СК Дніпро-1, Рух, Агробізнес та Металіст. У поточному сезоні провів за харків'ян 12 матчів, в яких віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, за Лех в оренді виступає ще один гравець Металіста Артур Рудько.

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