У матчі 26-го туру УПЛ Металіст програв Зорі з розгромним рахунком 0:5 і одною ногою опустився у Першу лігу. Та не лише результат цього поєдинку увійде в історію.

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Захисник харків'ян Олександр Мизюк став автором найбільш раннього автогола в історії УПЛ, повідомляє Sport.ua. 27-річний футболіст зрізав м'яч у свої ворота вже на перший хвилині матчу, побивши, таким чином, рекорд, який тримався 22 роки і належав Сергію Шайді з тернопільської Ниви.

Топ-10 найшвидших автоголів чемпіонатів України виглядає наступним чином:

№ Гравець Прізвище, ім'я Команда Суперник Хвилина Рахунок 1 14.05.2023 Мизюк Олександр Металіст Зоря 1 0:5 2 05.05.2001 Шайда Сергій Нива Т Металург М 2 1:5 3 08.11.2013 Опанасенко Євген Металург З Маріуполь 2 1:3 4 03.11.2002 Кравченко Володимир Металіст Металург З 3 2:1 5 09.09.2006 Ярмаш Григорій Ворскла Шахтар 3 0:1 6 12.12.2016 Хачеріді Євген Динамо Шахтар 3 3:4 7 06.05.1996 Ревут Сергій ЦСКА Прикарпаття 4 2:3 8 27.07.2013 Чеберячко Євген Дніпро Зоря 4 1:3 9 19.07.2015 Велозу Мігел Динамо Сталь 4 2:1 10 18.10.2015 Турсунов Санжар Ворскла Карпати 4 3:1

Нагадаємо, після 26-ти турів Металіст у турнірній таблиці УПЛ йде передостаннім, набравши 22 очки.

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