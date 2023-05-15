Захисник Металіста став автором найбільш раннього автогола в історії УПЛ – попереднє "досягнення" трималось 22 роки
Оборонець харків'ян Олександр Мизюк вписав своє ім'я в історію українського футболу.
У матчі 26-го туру УПЛ Металіст програв Зорі з розгромним рахунком 0:5 і одною ногою опустився у Першу лігу. Та не лише результат цього поєдинку увійде в історію.
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Захисник харків'ян Олександр Мизюк став автором найбільш раннього автогола в історії УПЛ, повідомляє Sport.ua. 27-річний футболіст зрізав м'яч у свої ворота вже на перший хвилині матчу, побивши, таким чином, рекорд, який тримався 22 роки і належав Сергію Шайді з тернопільської Ниви.
Топ-10 найшвидших автоголів чемпіонатів України виглядає наступним чином:
|№
|Гравець
|Прізвище, ім'я
|Команда
|Суперник
|Хвилина
|Рахунок
|1
|14.05.2023
|Мизюк Олександр
|Металіст
|Зоря
|1
|0:5
|2
|05.05.2001
|Шайда Сергій
|Нива Т
|Металург М
|2
|1:5
|3
|08.11.2013
|Опанасенко Євген
|Металург З
|Маріуполь
|2
|1:3
|4
|03.11.2002
|Кравченко Володимир
|Металіст
|Металург З
|3
|2:1
|5
|09.09.2006
|Ярмаш Григорій
|Ворскла
|Шахтар
|3
|0:1
|6
|12.12.2016
|Хачеріді Євген
|Динамо
|Шахтар
|3
|3:4
|7
|06.05.1996
|Ревут Сергій
|ЦСКА
|Прикарпаття
|4
|2:3
|8
|27.07.2013
|Чеберячко Євген
|Дніпро
|Зоря
|4
|1:3
|9
|19.07.2015
|Велозу Мігел
|Динамо
|Сталь
|4
|2:1
|10
|18.10.2015
|Турсунов Санжар
|Ворскла
|Карпати
|4
|3:1
Нагадаємо, після 26-ти турів Металіст у турнірній таблиці УПЛ йде передостаннім, набравши 22 очки.
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