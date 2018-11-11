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Захисник Металіста 1925 Поспєлов відзначився шедевральним голом у воротах Волині

07:30 2 Читать на русском
Захисник Металіста 1925 Поспєлов відзначився шедевральним голом у воротах Волині
Металіст 1925 / Фото з соцмереж

Перша ліга нічим не поступається УПЛ за красою забитих м'ячів.

У центральному матчі 17-го туру Першої ліги Металіст 1925 приймав Волинь. Питання переможця зустрічі вирішив лише один гол.

Швед відзначився фантастичним голом у дев'ятку в воротах Зорі

На 45-й хвилині відзначився центральний захисник харків'ян Дмитро Поспєлов. Гравець перехопив м'яч в центрі поля і з дальньої дистанції вколотив його під перекладину.

У голкіпера не було шансів врятувати ситуацію.

Перша ліга17 турМеталіст (Харків)

Металіст 1925 - Волинь: Субота 10 листопада 2018

Металіст 1925
Матч завершено
1 : 0
Волинь
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