Захисник Металіста 1925 Поспєлов відзначився шедевральним голом у воротах Волині

Перша ліга нічим не поступається УПЛ за красою забитих м'ячів.

У центральному матчі 17-го туру Першої ліги Металіст 1925 приймав Волинь. Питання переможця зустрічі вирішив лише один гол.

Швед відзначився фантастичним голом у дев'ятку в воротах Зорі

На 45-й хвилині відзначився центральний захисник харків'ян Дмитро Поспєлов. Гравець перехопив м'яч в центрі поля і з дальньої дистанції вколотив його під перекладину.

У голкіпера не було шансів врятувати ситуацію.