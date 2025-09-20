– Розкажіть про епізод з Аліссоном, який призвів до пенальті. Епізод із вашим фолом викликав дискусії, а Нікола Ріццолі сказав, що контакт був легким. Як Ви оціните роботу арбітрів у цьому матчі?

– Я не буду взагалі говорити про роботу арбітрів. В них є головні над ними, які розглядають ці епізоди і які вирішують, що правильно, а що ні. Тому я не буду коментувати цей момент.

– Після матчу представники Шахтаря багато говорили про суддів. На Вашу думку, це щире невдоволення роботою арбітрів чи спроба тиску на них у подальших матчах?

– Думаю, невдоволення, бо їх не влаштовував результат. І тиск на арбітра вони теж робили. Вони були дуже незадоволені результатом і їм теж потрібна була тільки перемога. Тому, думаю, це і те, і те.

– Після матчу з’явились фото проламаних дверей. Підкажіть, це хтось з гравців Металіста 1925 був незадоволеним тим, що не вдалось вирвати перемогу, чи Шахтаря?

– Ні, це не гравці Металіста 1925. А хто саме це зробив – я не знаю, тому не можу сказати, – цитує Мартинюка Tribuna.

Нагадаємо, що у грі Металіст 1925 – Шахтар (1:1) арбітр спочатку призначив сумнівний пенальті у ворота харків'ян, а потім не помітив пасивного офсайду Когута в епізоді з голом Калюжного.

