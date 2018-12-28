Захисник Маріуполя Яворський розповів, проти якого нападника йому було грати найважче в кар'єрі

Захисник Маріуполя Сергій Яворський розповів, проти якого нападника йому було грати найважче в своїй кар'єрі.

"Я чотири або п'ять матчів грав проти Шевченка, і в кожному з цих поєдинків форвард забивав. Не завжди з-під мене, але факт залишається фактом.

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Але найскладніше було діяти проти Мілевського. Якщо виграєш боротьбу, він падає і арбітри ставлять фол. Артем не давав підібратися до м'яча, працюючи корпусом разом з ліктями, кричав, страшенно противний на полі", – цитує Яворського Команда 1.

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