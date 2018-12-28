Захисник Маріуполя Яворський розповів, проти якого нападника йому було грати найважче в кар'єрі

Інтерв’ю — 16:30 4569
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"Запрошували у Шахтар, а мені хотілося у Динамо". Матеус – про життя у Китаї і Коломойського, який поховав Дніпро
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Селезньов став пріоритетним варіантом для МалагиТуреччина — 14:53 1106
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Бланко Лещук вразив тренера Малаги – наставник просить викупити форварда в ШахтаряІспанія — 14:29 1951
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Маліновський став одним з найдорожчих футболістів чемпіонату БельгіїБельгія — 13:52 3580
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Помер екс-президент Арсенала Хілл-Вуд – при ньому прийшов Венгер, а клуб здобув останній чемпіонський титулАнглія — 12:37 298
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