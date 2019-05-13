Захисник Маріуполя Яворський: Нехай краще грають орендовані українці, аніж бразильці низької якості

Захисник Маріуполя Сергій Яворський прокоментував перемогу його команди над Львовом (2:0).

"Якщо говорити коротко, то це заслужена перемога. Якщо ж висловитися ширше, то думаю, ми зіграли у свій футбол, змусивши суперника підлаштовуватися під нас. Ми наочно показали, що українці нічим не гірше бразильців не з Шахтаря.

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Я більше переживаю не про результати Львова, а про результати Інгульця в Кубку. Потрібно боротися за 4-е місце, щоб гарантовано потрапити в Лігу Європи. При всій повазі до Львова, вже всім зрозуміло, що вони нас не наздоженуть, нам потрібно програти всі чотири гри, а їм виграти усі свої матчі.

Багато хто говорить, що рівень чемпіонату впав. Експерти кажуть, що в ослабленому чемпіонаті говорити про клас не доводиться. Можна сказати, що ми найкращі з найгірших. Але, я вважаю, що наші молоді футболісти дуже ростуть і це видно. Вони починають брати гру на себе, наприклад той же Зубков.

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Кажуть, що у нас багато орендованих, але краще нехай грають орендовані молоді українці, ніж бразильці, які не є якісними футболістами, адже існує стереотип про якість бразильців", – сказав Яворський в інтерв'ю виданню Про Футбол.

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