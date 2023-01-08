Ерік Тен Хаг не знайшов івуарійцю місця у своїй команді, тому Манчестер Юнайтед відправив 28-річного центрбека в Марсель на правах оренди. Там він грає небагато через травми, а тепер ще й отримає тривалу дискваліфікацію.

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Напередодні в матчі Кубка Франції проти клубу Єр Байлі отримав червону картку вже на 15-й хвилині. Ерік відправив суперника в лікарню у прямому сенсі цього слова. Після удару в груди прямою ногою Мусу Н'Діайє довелося негайно госпіталізувати.

Зрештою, Марселю вистачило класу і сил, аби здолати команду з 5-го дивізіону, навіть граючи в меншості. Провансальці перемогли з рахунком 2:0.