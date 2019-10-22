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Захисник Манчестер Юнайтед Тейлор вперше вийшов на поле після важкої хвороби

19:58 275 Читать на русском
Захисник Манчестер Юнайтед Тейлор вперше вийшов на поле після важкої хвороби
Макс Тейлор / ФК Манчестер Юнайтед

19-річний Макс Тейлор зіграв у офіційному матчі після перемоги над страшним недугом.

Захисник молодіжної команди Манчестер Юнайтед Макс Тейлор вперше з’явився на полі з моменту, коли у нього було діагностовано рак, повідомляє клубний Твіттер.

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Захисник з’явився на полі на 37-й хвилині матчу проти Суонсі, замінивши травмованого Тедена Менгі. До слова, молодіжна команда "червоних дияволів" перемогла суперника з рахунком 4:1.

Нагадаємо, у лютому 19-річний гравець приступив до курсів хіміотерапії і до осені йому вдалося подолати хворобу. У вересні Тейлор повернувся до тренувань, а в понеділок уперше з'явився на полі в офіційному матчі.

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