Португальський захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот став гравцем Мілана, повідомляє журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Лукаку висміяв звинувачення Манчестер Юнайтед на свою адресу, навівши у приклад гол у ворота Шахтаря

Італійський клуб зумів домовитись з манкуніанцями про річну оренду 21-річного футболіста, попри те, що "червоні дияволи" наполягали на повноцінному трансфері.

Нагадаємо, Далот перейшов у команду Сульшера влітку 2018 року з Порту за 22 млн євро. Минулого сезону португалець провів у футболці Ман Юнайтед 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Контракт футболіста з англійським клубом діє до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

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