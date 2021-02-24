"Не можу виділити одного гравця Шахтаря за підсумками першого матчу. У них прекрасна команда, вони демонструють хороший командний футбол. Ми не акцентуємо увагу на комусь окремо.

Шахтар – Маккабі: передматчева прес-конференція головного тренера гостей

Завтрашній поєдинок – це не дуель Андре та Тайсона, це дуель Маккабі та Шахтаря. Ми знаємо, як діє Тайсон, ми знаємо, як цьому протистояти. Але в складі суперника не один футболіст", – сказав Жералдеш на передматчевій прес-конференції.

До слова, перша зустріч завершилась переконливою перемогою "гірників" (2:0). Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 25 лютого. Початок о 19:55.

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