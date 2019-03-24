Захисник збірної Люксембургу: До нас приїде команда зовсім іншого калібру

Захисник Люксембурга Ларс Герсон поділився очікуваннями від матчу проти збірної України.

"До нас приїде збірна зовсім іншого калібру. Нам буде набагато складніше захищатися, але ми насолоджуємося перемогою над Литвою і першим місцем в групі.

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Втім, довго мріяти нам не дадуть. Вже у понеділок нас чекає серйозне випробування", – цитує захисника збірної Люксембурга Герсона Luxemburger Wort.

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Нагадаємо, матч 2 туру кваліфікації до Євро-2020 між Люксембургом та Україною відбудеться завтра, початок о 21:45.