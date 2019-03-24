Захисник збірної Люксембургу: До нас приїде команда зовсім іншого калібру

Євро-2020 — 19:57 6387
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Люксембург – Україна: у "жовто-синіх" знову втрати – Кравець покинув розташування команди
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Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Росії – український голкіпер пропустив 4 голиЄвро-2020 — 17:53 9661
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"Тут заробляють по 100 тисяч євро". Інтерв'ю найкращого бомбардира чемпіонату Люксембургу, який ставить на УкраїнуІнтерв’ю — 17:00 5409
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Фонсека: Після матчу проти Португалії я вірю, що Україна обійде СербіюЄвро-2020 — 16:38 1388
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Україна – Північна Македонія: відеоогляд першої перемоги Ротаня – 3 красиві голи і вторгнення черепах на полеЗбірна України U-21 — 15:47 1407