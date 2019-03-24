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Захисник збірної Люксембургу: До нас приїде команда зовсім іншого калібру

20:38 518 Читать на русском
Захисник збірної Люксембургу: До нас приїде команда зовсім іншого калібру
Ларс Герсон / Соцмережі

Захисник Люксембурга Ларс Герсон поділився очікуваннями від матчу проти збірної України.

 

"До нас приїде збірна зовсім іншого калібру. Нам буде набагато складніше захищатися, але ми насолоджуємося перемогою над Литвою і першим місцем в групі.

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Втім, довго мріяти нам не дадуть. Вже у понеділок нас чекає серйозне випробування", – цитує захисника збірної Люксембурга Герсона Luxemburger Wort.

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Нагадаємо, матч 2 туру кваліфікації до Євро-2020 між Люксембургом та Україною відбудеться завтра, початок о 21:45.

Теги
Україна Україна Євро-2020 Люксембург - Україна Люксембург Люксембург
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