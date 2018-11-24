Захисник Львова Воронін розповів, завдяки чому команда здобула нічию в матчі з Шахтарем

Захисник ФК Львів Сергій Воронін прокоментував нічийний результат у поєдинку 16 туру УПЛ проти Шахтаря.

Нагадаємо, в 16 турі УПЛ Шахтар несподівано втратив очки у матчі проти Львова, так і не зумівши вразити ворота суперника. Поєдинок завершився з рахунком 0:0, а Динамо отримало шанс скоротити відставання від "гірників" до 6 очок.

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

"У мене була важка травма, мені вдалося нарешті відновитися. Хочеться подякувати хлопцям за підтримку та тренеру, який поставив мене в склад на гру. Ця нічия для мене дуже важлива. Як і той факт, що я повернувся на поле після травми. Це психологічний момент, якого можна позбутися хіба що за допомогою зіграних у майбутньому матчів.

Уся команда гідна цього результату. Був важкий тиждень, команда готувалася до матчу з Шахтарем. Ми досягли нічиєї, а це важко зробити в гостях у Шахтаря. Напевно, ми це зробили завдяки самовіддачі та тренерській думці", – цитує Вороніна офіційний сайт Львова.